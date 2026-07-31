Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Ronald Koeman heeft openhartig verteld hoe zwaar het voor hem was om tijdens het WK ver van zijn vrouw Bartina te zijn. Zij ondergaat momenteel een behandeling tegen kanker en kon daardoor niet afreizen naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico om het Nederlands elftal te steunen.
De oud-trainer van Ajax sprak daar tijdens het toernooi al over op een persconferentie van Oranje in White Plains. "Ik heb dit van tevoren goed besproken met Bartina", zei Koeman. "Maar het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me."
Na de uitschakeling van Oranje maakte Koeman bekend dat hij stopt als bondscoach. De keuze is mede ingegeven door zijn wens om meer tijd met zijn vrouw door te brengen. Om dat gevoel te onderstrepen plaatste Koeman donderdag een emotioneel bericht op Facebook, waarin hij zijn liefde voor Bartina uitsprak. "De rest is onbelangrijk in het leven."
Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"
"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"
Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"
Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"
VIDEO: Ajax verslaat Vojvodina door magische hattrick Gloukh
Míchel verklapt transfer: "Weet dat kans groot is dat hij komt"
Tomiyasu verder in Eredivisie? "Zou goed passen bij hun spel"
'Bas Nijhuis onder vuur in Eredivisie': "Hij koketteert er mee"
Van Rooij naar Ajax? "Dan gaat er een streep door de tatoeage"
Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina
Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"
'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'
VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio
Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina
'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'
'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'
'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'
Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Perez voorzichtig positief over Ajax: "Kan alleen maar beter"
'Ajax maakt haast: werkvergunning Arokodare race tegen de klok'
Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
"Ik ben enorm verrast dat Dolberg zo moeilijk scoort bij Ajax"
Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"
Arokodare maakt indruk: "Dan kan Tolu uitgroeien tot een spits"
Ouazane wordt gevreesd: "Als hij maar niet meedoet dit weekend"
'Salah-Eddine kan transfer maken': "Die club nadert een akkoord"
Zwart ziet grootste uitdaging voor Ajax: "Zal daarnaar zoeken"
'KNVB wil regels wijzigen en gaat op Engelse koers': "Sowieso goed"