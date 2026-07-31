Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"

Ronald Koeman heeft openhartig verteld hoe zwaar het voor hem was om tijdens het WK ver van zijn vrouw Bartina te zijn. Zij ondergaat momenteel een behandeling tegen kanker en kon daardoor niet afreizen naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico om het Nederlands elftal te steunen.

De oud-trainer van Ajax sprak daar tijdens het toernooi al over op een persconferentie van Oranje in White Plains. "Ik heb dit van tevoren goed besproken met Bartina", zei Koeman. "Maar het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me."

Na de uitschakeling van Oranje maakte Koeman bekend dat hij stopt als bondscoach. De keuze is mede ingegeven door zijn wens om meer tijd met zijn vrouw door te brengen. Om dat gevoel te onderstrepen plaatste Koeman donderdag een emotioneel bericht op Facebook, waarin hij zijn liefde voor Bartina uitsprak. "De rest is onbelangrijk in het leven."