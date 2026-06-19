'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Het Nederlands elftal kan zaterdag een grote stap zetten naar de knock-outfase van het WK. Na het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt waarschijnlijk afscheid genomen van bondscoach Ronald Koeman. Dat verwachten journalist Mike Verweij en Valentijn Driessen, die ziet dat de opvolgers al klaarstaan. Zij noemen voormalig Ajax-trainers Erik ten Hag en Peter Bosz en ook Michael Reiziger, die trainer van Jong Ajax was.
Zo was Erik ten Hag donderdagavond te gast bij WK Avond van de NOS en sprak hij zich uit over het bondscoachschap. De huidige technisch directeur van FC Twente liet weten dat de KNVB nu niet hoeft te bellen, maar de oud-trainer van onder meer Ajax gaf ook aan het bondscoachschap wel te ambiëren.
Driessen, die vier mogelijke kandidaten ziet, denkt dat Ten Hag de deur daarmee op een kier heeft gezet. "Iedereen wil laten zien dat ze beschikbaar zijn", reageert de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-off. "Peter Bosz heeft volgens mij ook weer een lichte opening gelaten voor het Nederlands elftal. Arne Slot is beschikbaar en Michael Reiziger werkt al bij de KNVB."
"Als Koeman na het WK stopt – en ik neem aan dat dat gebeurt – wordt één van die vier bondscoach van het Nederlands elftal", aldus Driessen. Zijn collega Verweij sluit zich daarbij aan. "Deze vier namen zeggen nu verkapt dat ze beschikbaar zijn", meent Verweij. "Dat betekent in het trainerswereldje volgens mij gewoon dat het rondgaat dat Koeman stopt. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat Koeman bezig is aan zijn laatste kunstje."
Jeroen Kapteijns, eveneens een journalist van De Telegraaf, meent dat Ten Hag een voordeel heeft in de strijd om het bondscoachschap. "Hij heeft natuurlijk een clausule in zijn contract staan bij FC Twente. Hij kan op elk moment weg. Ik neem aan dat Bosz zo'n clausule niet heeft, anders hadden ze niet tien maanden hoeven onderhandelen. In dat opzicht heeft Ten Hag een streepje voor", besluit Kapteijns.
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