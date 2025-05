Ronald Koeman toont begrip: "Ik had echt medelijden met Ajax"

Ronald Koeman toont begrip voor de situatie bij Ajax. In Goedemorgen Eredivisie vertelt de bondscoach van Oranje dat hij medelijden heeft met de club, die afgelopen woensdag in de slotminuut kostbare punten verspeelde tegen FC Groningen en daarmee vermoedelijk ook de titel uit zicht zag verdwijnen.

Koeman is van mening dat Ajax het kampioenschap meer verdiende dan PSV. "Als je ziet waar Ajax vandaan komt", begint Koeman bij ESPN. "Het vorige seizoen met een nieuwe buitenlandse trainer. En natuurlijk hebben ze een aantal wedstrijden gewonnen, die ze niet verdienden te winnen. Nu pakken ze hem net niet."

Het gelijkspel van Ajax tegen FC Groningen deed Koeman zichtbaar wat. "Maar ik had echt medelijden met Ajax, want dat gun ik Ajax niet. Dan vind ik het knap dat je uiteindelijk ten opzichte van een PSV, wat voetballend gezien echt een betere selectie heeft qua creativiteit", verklaart hij. "Ik had het Ajax ook nog wel gegund."

De bondscoach keek met verbazing naar de vele wisselingen aan de top van de Eredivisie dit seizoen. "Er zijn zoveel momenten in dit seizoen geweest waarop PSV en Ajax het hebben laten liggen, maar misschien past het in dit seizoen dat het weer omdraait."