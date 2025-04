Ronald Koeman treurt: "Hij stelde me aan als trainer bij Ajax"

In voetbalwereld kwamen woensdagavond direct veel reacties op het overlijden van het icoon. "Een groot verlies voor het Nederlandse voetbal… Leo was een coach met een ongeëvenaarde passie en visie, die niet alleen wedstrijden, maar ook mensen wist te raken. Leo stelde mij aan als trainer van Ajax, ik ben hem hier dankbaar voor", schrijft Koeman op X. " Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren. Rust zacht, Leo!"

Beenhakker was twee jaar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Ajax voor hij in 1979 werd aangesteld als hoofdtrainer van het eerste. In 1989 werd de oefenmeester opnieuw twee seizoenen hoofdtrainer van de Amsterdammers. Van 2000 tot 2003 keerde Beenhakker opnieuw terug bij Ajax, nu als technisch directeur.