Ronald Koeman verdedigt Hato: "Jorrel heeft het geweldig gedaan"

Ronald Koeman was na de late tegentreffer van Spanje niet tevreden. Oranje leek op weg naar een knappe overwinning in de kwartfinale van de Nations League, maar Mikel Merino maakte in blessuretijd gelijk. Ondanks de rol van Jorrel Hato bij de eerste tegentreffer en de rode kaart, was Koeman lovend over hem.

"Ik denk dat we een overwinning hadden verdiend, dan waren we ook van het gezeur af tegen een topland", zegt de bondscoach bij de NOS. De late goal ontstond door een ongelukkig moment van doelman Bart Verbruggen. Hij kon de bal niet klemmen, waarna Merino toesloeg. "De bal gaat erlangs, hij ziet hem te laat. Dat is ongelukkig. Ik vind het geen fout", aldus Koeman. Volgens hem had Mats Wieffer eerder moeten ingrijpen: "Dan kan JP (Van Hecke, red.) Cucurella oppakken."

Toch was Koeman tevreden over het spel van Oranje. "Ik geloof niet dat er in de afgelopen twee jaar een ploeg is geweest met meer balbezit dan zijzelf. Vanaf minuut vijftien tot minuut zestig waren we... Ik wil niet zeggen heer en meester, maar de bovenliggende partij." Nederland durfde druk te zetten en hield Spanje in bedwang. "Als dat fout gaat, kunnen ze je ook slachten."

De gelijkmaker volgde na een rode kaart voor Ajax-verdediger Jorrel Hato, die hard doorging op Robin Le Normand. "Het is een gevaarlijke overtreding, een gevaarlijke sliding", gaf Koeman toe. Toch had hij lof voor de jonge verdediger: "Maar Jorrel heeft het geweldig gedaan. Dat is knap op zo'n leeftijd. Hij had een balverliesmomentje waar de goal uitviel, maar dat je je daarna op deze wijze herstelt: chapeau."

Nederland krijgt zondag de kans op revanche. "Helaas lukte het niet, dus dan moeten we dat de volgende keer maar doen", sloot Koeman strijdlustig af. "Zondag? Ja, zo makkelijk is het."