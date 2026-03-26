2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ronald Koeman verklaart Wout Weghorst-oproep: "Dat is de reden"

Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman is met het Nederlands elftal bezig met de voorbereiding op het WK 2026 en daarbij blijft Wout Weghorst onderdeel van de selectie, ondanks dat de spits bij Ajax weinig speeltijd krijgt en al een tijd droog staat.

Tijdens de persconferentie voor de interland tegen Noorwegen legde Koeman uit waarom hij de spits toch blijft selecteren voor Oranje. Volgens de bondscoach voegt Weghorst iets toe wat andere spitsen niet hebben.

"Hij is al lang lid van de selectie", zo verklaarde Ronald Koeman op de persconferentie voor het duel met Noorwegen de aanwezigheid van de spits. "Hij heeft andere kwaliteiten dan andere nummer negens en je kijkt altijd naar verschillende opties en dat is de reden dat hij er nog altijd deel van uitmaakt."

Koeman ging ook in op de rol van Donyell Malen in de komende interland. De aanvaller van AS Roma is in vorm en zal tegen Noorwegen in de basis starten, maar op welke positie hij precies speelt wilde de bondscoach nog niet prijsgeven. "Ik ga niet zeggen op welke positie hij speelt."

