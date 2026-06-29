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'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal neemt het in de zestiende finales van het WK op tegen Marokko. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft daarmee een gevaarlijke tegenstander, met onder meer PSV-uitblinker Ismael Saibari in de gelederen. De winnaar van het duel plaatst zich voor de achtste finales.

Volgens de berekeningen van databureau Opta is Oranje favoriet om de volgende ronde te bereiken. De kans dat Nederland zich ten koste van Marokko plaatst voor de achtste finales bedraagt 59,19 procent. De kans op het veroveren van de wereldtitel ligt aanzienlijk lager en wordt geschat op 4,30 procent.

Volgens het Algemeen Dagblad voert Koeman vermoedelijk twee wijzigingen door ten opzichte van de met 3-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Tunesië. Micky van de Ven keert terug in de basiself en neemt de plaats in van Nathan Aké, die tegen Tunesië aan de kant werd gehouden vanwege een dreigende schorsing.

Ook voorin lijkt Koeman te schuiven. Crysencio Summerville krijgt naar verwachting de voorkeur boven Donyell Malen op de rechterflank. In de spits blijft Brian Brobbey de eerste keuze, nadat hij met zijn doelpunten een sterke indruk maakte tijdens de groepsfase.

Vermoedelijke opstelling Nederland:
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

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