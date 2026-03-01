Ronald Waterreus bekritiseerde oud-Ajacied: "Hij wist niet wie ik was"

Ronald Waterreus heeft een anekdote gedeeld over voormalig Ajacied Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder speelde zaterdagavond een uitstekend duel namens Fortuna Sittard en de Limburgers wonnen met 2-3 van NEC en Waterreus was één van de analisten bij ESPN.

In zijn column in De Limburger schreef Waterreus dat hij geen fan was van Ihattaren. "Het is me wat met Ihattaren. Zet een televisie aan, sla een krant open of leg je oor te luisteren bij de club waar hij onder contract staat; nagenoeg altijd is hij boos, teleurgesteld of verbolgen. Ihattaren is als die alsmaar klagende collega Theo in de fabriekskantine."

Dit was Ihattaren niet ontgaan en de voetballer reageerde op geheel eigen wijze. "Waterreus. Wie is dat? Ik las wel ergens dat hij iets over me had gezegd, maar ik weet niet wie hij is. Een analist?", zei hij. Waterreus was zaterdagavond te gast in De Eretribune van ESPN en in dat programma vertelde de oud-doelman van PSV dat hij de broer van Ihattaren tegenkwam.

"Ik heb een rol te spelen. Ik mag elke maandag een column schrijven in een Limburgse krant. Hij speelt toevallig voor een Limburgse club. Hij is gewoon een in het oog springende speler. Daar moet je iets van vinden. Dat doe ik nog weleens, ja. Ze vonden eigenlijk wel dat ik gelijk had, ja. Mo wist niet wie ik was. Dat kan. Het is een andere generatie. Ik vind het een fantastische speler", aldus Waterreus.