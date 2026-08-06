Ronald Waterreus fileert oud-Ajacied: "Dat is de trieste waarheid"

Ronald Waterreus is nog niet onder de indruk van Nigel de Jong. De voormalig Ajacied is tegenwoordig de technisch directeur van de KNVB, maar het lijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben om een nieuwe bondscoach aan te stellen.

"Het heeft even geduurd. Maar als de schijn niet bedriegt, presenteert de KNVB deze week de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dat werd potjandorie tijd ook", begint Waterreus in zijn column in De Limburger. "Ergens is het natuurlijk gek dat we nog altijd niet weten wie op 24 september, wanneer Oranje in de Nations League het Duitsland van Jürgen Klopp en Pepijn Lijnders treft, ‘onze’ bondscoach is. Nou ja, dat zou gek moeten zijn."

"De trieste waarheid is dat de vraagtekens die boven het Nederlands elftal drijven, passen bij hoe technisch directeur Nigel de Jong zich de afgelopen 3,5 jaar gemanifesteerd heeft", vervolgt hij. "Zijn dienstverband is, met het roemloze WK-optreden nog vers in het geheugen, bepaald nog geen succes gebleken. Wat de nog onbekende nieuwe bondscoach betreft: hij of zij verdient natuurlijk onze steun en vertrouwen."