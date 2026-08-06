Ronald Waterreus fileert oud-Ajacied: "Dat is de trieste waarheid"
Ronald Waterreus is nog niet onder de indruk van Nigel de Jong. De voormalig Ajacied is tegenwoordig de technisch directeur van de KNVB, maar het lijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben om een nieuwe bondscoach aan te stellen.
"Het heeft even geduurd. Maar als de schijn niet bedriegt, presenteert de KNVB deze week de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dat werd potjandorie tijd ook", begint Waterreus in zijn column in De Limburger. "Ergens is het natuurlijk gek dat we nog altijd niet weten wie op 24 september, wanneer Oranje in de Nations League het Duitsland van Jürgen Klopp en Pepijn Lijnders treft, ‘onze’ bondscoach is. Nou ja, dat zou gek moeten zijn."
"De trieste waarheid is dat de vraagtekens die boven het Nederlands elftal drijven, passen bij hoe technisch directeur Nigel de Jong zich de afgelopen 3,5 jaar gemanifesteerd heeft", vervolgt hij. "Zijn dienstverband is, met het roemloze WK-optreden nog vers in het geheugen, bepaald nog geen succes gebleken. Wat de nog onbekende nieuwe bondscoach betreft: hij of zij verdient natuurlijk onze steun en vertrouwen."
"Doe het tenslotte maar eens, deze uitdaging aangaan in de wetenschap dat de onbetwiste eerste keus - Arne Slot- afgelopen week nog 'nee' zei tegen De Jong", gaat de oud-doelman verder. "Dan weet je goed beschouwd dat je niet dé topkandidaat was voor onze voetbalbond. Dat lijkt me bepaald geen lekkere binnenkomer voor de opvolger van Ronald Koeman. Alleszeggend is het over hoe De Jong beleid voert in Zeist."
"Of, beter: geen beleid voert. Hoe is het immers mogelijk dat de benoeming van de nieuwe bondscoach zoveel voeten in aarde heeft? De Jong kon toch op zijn vingers natellen dat het voorbije WK hoe dan ook het laatste klusje zou zijn van Koeman? Waarom heeft hij daarop niet veel eerder geanticipeerd? Waarom heeft hij begin dit jaar niet gewoon een van de meest geschikte kandidaten benaderd? " aldus Waterreus.
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