Ronald Waterreus geniet van Ajax: "En dat zeg ik niet per se graag"

"Het was me het Europese weekje wel voor de Nederlandse clubs", schrijft Waterreus in zijn column in De Limburger. "Feyenoord en PSV gingen na daverende overwinningen op AC Milan en Juventus door in de Champions League, terwijl AZ de Turkse koploper Galatasaray in de Europa League ‘eventjes’ aan de kant zette. En in Amsterdam dromen ze na de zege op de Belgen zelfs alweer van winst in dat toernooi."

"Ik zeg het als PSV’er niet per se graag, maar ik geniet oprecht van dit Ajax", gaat hij verder. "Vanwege de onverzettelijkheid die dat team tentoonspreidt. Vanwege superprofs Davy Klaassen en de gisteren afwezige Remko Pasveer. Maar het meest geniet ik van Farioli. Hij, ‘omhooggevallen catenaccio-trainertje’, heeft zijn criticasters namelijk ondubbelzinnig de mond gesnoerd door ogenschijnlijk onverstoorbaar resultaat op resultaat te boeken."

"Nota bene met een ploeg die door geen enkele ‘kenner’ vooraf als titelkandidaat werd gezien, laat staat als potentiële Europa League-winnaar. Farioli is daarmee het beste wat Ajax kon overkomen. In de meest fundamentele zin verpersoonlijkt hij immers waar topsport om gaat: om winnen", aldus de voormalig doelman van PSV.