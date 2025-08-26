Ronald Waterreus keihard voor oud-Ajacied: "Een verwende puber"

Ronald Waterreus heeft zich groen en geel geërgerd aan voormalig Ajacied Mohamed Ihattaren. De speler van Fortuna Sittard is niet voornemens om ooit nog voor Oranje uit te komen en daar stoort de oud-doelman zich kapot aan.

Ihattaren vertelde aan ESPN dat hij zijn interlands zou spelen voor Marokko. "Ik speel voor Marokko, of ik speel geen interlands", was de uitspraak van de voetballer. De oud-Ajacied had het idee dat heel Nederland tegen hem was, toen het toptalent van zijn sokkel viel. "Het is me wat met Ihattaren", begint Waterreus in De Limburger.

"Zet een televisie aan, sla een krant open of leg je oor te luister bij de club waar hij onder contract staat; nagenoeg altijd is hij boos, teleurgesteld of verbolgen", gaat de oud-doelman verder. "Ihattaren is als die alsmaar klagende collega Theo in de fabriekskantine. Zo'n type dat het hele jaar door moppert over het slechte weer. En die, wanneer dan eindelijk de zon schijnt, roept dat het 'verdorie veuls te wèrm' is."

"Ihattaren - het zal vast een aardige jongen zijn - maakt één grote denkfout", vervolgt Waterreus. "Het zal weldenkend en fatsoenlijk Nederland een zorg zijn of hij straks nou voor 'ons' of voor Marokko gaat spelen, mocht die kans zich ooit aandienen."