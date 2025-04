Ronald Waterreus kritisch na PSV - Ajax: "Ik heb er moeite mee"

"PSV – Ajax was zondag amper begonnen, of Serdar Gözübüyük liet zich direct gelden. Vanaf de aftrap was de leidsman scherp, scherper dan de meeste PSV’ers in elk geval", schrijft hij in zijn column op de website van de Limburger. "Hij leidde deze persiflage op een topper uitstekend en werd hooguit door de meest gefrustreerde PSV-supporters als schuldige aangewezen voor de smadelijke kansloze nederlaag in het Philips-stadion", aldus Waterreus.

"De scheidsrechter. Hij – of zij- zou zo iemand moeten zijn over wie je het nooit hebt. Het type veldkrekel op de camping. Zo van: je hoort hem wel, maar ziet hem niet. Die tijden lijken voorbij", constateert hij. "Dagen voordat werd afgetrapt in Eindhoven, speculeerden journalisten en analytici er al op los welke arbiter deze topper moest gaan fluiten. Of, beter: welke níet. Passend is het in een tijdperk waarin ‘we’ onze pijlen, nadrukkelijker dan ooit, richten op de arbitrage."

"Ik kan me vergissen, hoor, mensen. Maar volgens mij verslikt Peter Bosz zich ter plekke in zijn bruine bonensoep wanneer hij de naam Danny Makkelie hoort", stelt Waterreus. "Dennis Higler zien ze, meen ik, in geen enkel stadion graag komen. Iets dat nog eens versterkt werd door zijn slechte optreden tijdens Ajax-AZ van twee weken terug. Gözübüyük op zijn beurt werd, nog voordat hij zondag ook maar eenmaal op zijn fluit had geblazen, door een grote Nederlandse krant beticht van partijdigheid. Ik heb er moeite mee, de wijze waarop ons arbiterskorps er vanaf komt in de publieke opinie", geeft de voormalig PSV'er toe.

"We slaan een beetje door in scheidsrechters bashen, vind ik", vervolgt hij kritisch. "Neem oud-international Kees Kist, die er afgelopen weekeinde voor pleitte om de ‘mannen in het zwart’ vanaf nu ook maar gele en rode kaarten uit te gaan delen. Want, stelde hij vast, ‘dan gaan ze beter en scherper fluiten’. Kolder van de bovenste plank is het. Domheid en populisme ten top, dat ook. En, dat vooral: ronduit schadelijk voor de branche. In die zin kan ik wel sympathie opbrengen voor Thorsten Fink, trainer van Racing Genk, die afgelopen week opriep wat meer respect te tonen voor scheidsrechters", besluit Waterreus.