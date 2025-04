Ronald Waterreus kritisch: "Wat te denken van de Ajax-spelers"

"Het klinkt gek misschien, maar ik genoot ervan", schrijft Waterreus in zijn column in De Limburger. "Het is iets wat niet los gezien kan worden van hoe topsporters zich de laatste jaren veelal manifesteren. In een tijd dat woordvoerders en marketingmannetjes steeds meer te vertellen hebben, zijn topsporters getransformeerd tot een soort planten op de vensterbank."

"Neem Luuk de Jong, nota bene aanvoerder van PSV. Hij maakt geluid, maar zegt nooit wat. Zelfs de afgelopen tijd niet, in een periode dat hij wel wat uit te leggen heeft. Of wat te denken van de Ajax-spelers, die ondanks een straatlengte voorsprong op de concurrentie de term 'kampioenschap' niet in de mond willen of mogen nemen", aldus Waterreus.