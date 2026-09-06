Ronald Waterreus: "PSV weet ook dat dit niet te verdedigen valt"

Ronald Waterreus denkt dat het terecht is dat Ruben van Bommel hard wordt aangepakt na de topper tussen Ajax en PSV. De vleugelaanvaller van de Eindhovense landskampioen botste hard op Aaron Bouwman en kreeg daarvoor slechts een gele kaart.

"De scheidsrechter en later de VAR had Ruben van Bommel kunnen helpen door hem rood te geven", begint Waterreus bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Wat ik daarmee bedoel? Dan ben je van deze discussie af. Dan hoeven Earnest (tafelgast Earnest Stewart, red.), de spelers en trainers van PSV hem niet te verdedigen, terwijl ze van binnen zelf diep vanbinnen ook wel weten dat het niet te verdedigen valt."

"Dan had Van Bommel twee weken over zijn zonden kunnen nadenken en dan hadden we nu ook gezegd: 'onbesuisde actie van een jongen speler: kan een keer gebeuren'. Maar nu blijft het hangen", vervolgt hij. Waterreus volgde de wedstrijd op tv en kreeg dus ook de heftige reactie van Hugo Borst mee. "Gisteravond heb ik ook naar onze collega's van ESPN zitten luisteren en dan komen er meteen reacties waar je ook iets van kunt vinden. En dat blijft nu etteren."