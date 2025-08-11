TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ronald Waterreus 'waarschuwt' Ajax: "Het is pijnlijk om te zien"

Amber
bron: De Limburger
Ronald Waterreus
Ronald Waterreus Foto: © Pro Shots

John Heitinga lijkt nu al onder grote spanning te staan, stelt Ronald Waterreus. De oud-doelman is vooral kritisch over de media-optredens van de Ajax-trainer.

Waterreus noemt Heitinga een 'aardige kerel', maar schrijft in zijn column voor De Limburger: "Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij al behoorlijk gebukt gaat onder spanning."

Hij vervolgt: "Kijkt u voor de gein het interview van hem eens terug bij ESPN, ruim voorafgaand aan Ajax-Telstar. Pijnlijk is het om te zien hoe wanhopig hij probeert zich de rol van zelfverzekerde en onaantastbare Godenzoon aan te meten. Je vraagt je af: bij welk ander miljoenenbedrijf zou het geaccepteerd worden als hét uithangbord van de organisatie zo zucht, steunt en stamelt?"

Waterreus vergelijkt Heitinga met PSV-trainer Peter Bosz, die volgens hem 'verder is'. "Geloof me: als speler is het fijn wanneer er een trainer voor de groep staat die te allen tijde een anker vormt, een houvast. Dat ís Bosz. Mede dankzij zijn aanwezigheid in Eindhoven is PSV voor mij opnieuw dé titelfavoriet."

