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'Ronald Waterreus ziet probleem': "Het lijstje is eindeloos"

Arthur
Ronald Waterreus in 2013
Ronald Waterreus in 2013 Foto: © Pro Shots

Oud-international Ronald Waterreus vindt dat voetbaltrainers en technisch directeuren meer respect en steun verdienen. Volgens de voormalig doelman is de druk op mensen in die functies de afgelopen jaren flink toegenomen. In zijn column in De Limburger pleit hij ervoor om voorzichtiger om te gaan met coaches en minder snel aan hun functioneren te twijfelen. Ook komen oud-Ajacieden Ronald Koeman en Marco van Basten aan bod.

Waterreus wijst erop dat verschillende Nederlandse trainers de afgelopen jaren te maken hebben gehad met grote druk. "Alleen al het lijstje Nederlandse trainers is eindeloos: Marco van Basten, Ronald Koeman, Henk de Jong. En ook mijn goede vriend Arnold Bruggink vertelde hoe hij als technisch directeur van FC Twente gebukt ging onder stress."

Volgens Waterreus is het tijd voor een andere benadering vanuit zowel bestuurders als supporters. "Het wordt daarom tijd dat ‘we’ wat zuiniger en respectvoller omgaan met onze coaches. Dat geldt voor bestuurders, die weleens wat vaker achter hun coaches mogen blijven staan. En dat geldt ook voor ons, sportvolgers. Roepen dat het effect van een trainer is ‘uitgewerkt’ is vaak niet alleen kortzichtig en opportunistisch. Het is ook nog eens niet heel slim. Al was het maar omdat gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat het ontslaan van trainers op lange termijn vrijwel nooit effect heeft."

De oud-international maakt daarbij ook een opvallende vergelijking met de leeftijd en uitstraling van trainers. Hij ziet dat de druk op veel coaches zijn sporen nalaat. "Het mag toch niet zo zijn dat elke trainer elk jaar drie jaar ouder lijkt te worden? Nou ja, Danny Buijs daargelaten. Hij, de man met de alsmaar vollere haardos, wordt elk seizoen weer een jaartje jonger. Maar verder? Veelal ten onrechte bezwijken trainers aan de door de buitenwacht opgelegde druk."

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