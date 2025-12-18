Roorda verliest van Ajax: "Nog vier en het staat weer gelijk"

Toen de Amsterdammers al met 1-5 voorstonden, grapte Roorda: "Nog vier en dan staat het weer gelijk", zo vertelt hij lachend achteraf voor de camera van ESPN. Ajax kreeg twee tegentreffers van de amateurs, al leek Excelsior Maassluis bij het tweede doelpunt twee keer buitenspel te staan. "Dat had ik op dat moment niet gezien. Dat is het voordeel als je zonder VAR speelt", begint Roorda goedlachs aan zijn interview.

Volgens de oefenmeester had zijn ploeg genoeg kansen. "Je kijkt naar de mogelijkheden en die hebben we gewoon gehad. Met fases hebben we gewoon heel goed gevoetbald. Daar was ik heel erg blij mee. In de eerste helft heeft Ajax vier kansen en vier goals. Dat is de effectiviteit en kwaliteit die zij hebben natuurlijk." Het kwaliteitsverschil bepaalde uiteindelijk de uitkomst van de wedstrijd, erkent Roorda. Door de 0-4 achterstand in de rust koos hij voor een andere aanpak. "In de rust heb ik het er ook met de jongens over gehad. Voetballen man... Met elkaar", spoorde hij zijn team aan om van het spel te genieten.

Roorda zag de kansen van zijn ploeg snel slinken. "Als je één of twee goals achterstaat, is het nog best snel een wedstrijd wanneer je zelf iets doet. Als je drie goals achter komt, heb je al wel zo iets van: dan moet er wel heel veel gebeuren. Aan de andere kant hebben we dat ook bij 0-4 nog geprobeerd. Dan is het zuur dat je vanuit een corner gelijk na rust een goal moet slikken."

Toen Excelsior Maassluis de aansluitingstreffer maakte bij 0-5, bleef Roorda positief. "Ik zei al: we moeten er nog vier en dan staat het weer gelijk", lacht de trainer na afloop. "Het is hartstikke leuk en dat gun je die jongens ook. Ze hebben er alles aan gedaan en dan wil je die jongens ook zien scoren. Dat is gelukt."