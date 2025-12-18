Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Roorda verliest van Ajax: "Nog vier en het staat weer gelijk"

Arthur
bron: ESPN
Geert Arend Roorda
Geert Arend Roorda Foto: © Pro Shots

Geert-Arend Roorda, trainer van Excelsior Maassluis, bleef ondanks de 2-7 nederlaag in de KNVB-beker tegen Ajax zeer optimistisch.

Toen de Amsterdammers al met 1-5 voorstonden, grapte Roorda: "Nog vier en dan staat het weer gelijk", zo vertelt hij lachend achteraf voor de camera van ESPN. Ajax kreeg twee tegentreffers van de amateurs, al leek Excelsior Maassluis bij het tweede doelpunt twee keer buitenspel te staan. "Dat had ik op dat moment niet gezien. Dat is het voordeel als je zonder VAR speelt", begint Roorda goedlachs aan zijn interview. 

Volgens de oefenmeester had zijn ploeg genoeg kansen. "Je kijkt naar de mogelijkheden en die hebben we gewoon gehad. Met fases hebben we gewoon heel goed gevoetbald. Daar was ik heel erg blij mee. In de eerste helft heeft Ajax vier kansen en vier goals. Dat is de effectiviteit en kwaliteit die zij hebben natuurlijk." Het kwaliteitsverschil bepaalde uiteindelijk de uitkomst van de wedstrijd, erkent Roorda. Door de 0-4 achterstand in de rust koos hij voor een andere aanpak. "In de rust heb ik het er ook met de jongens over gehad. Voetballen man... Met elkaar", spoorde hij zijn team aan om van het spel te genieten.

Roorda zag de kansen van zijn ploeg snel slinken. "Als je één of twee goals achterstaat, is het nog best snel een wedstrijd wanneer je zelf iets doet. Als je drie goals achter komt, heb je al wel zo iets van: dan moet er wel heel veel gebeuren. Aan de andere kant hebben we dat ook bij 0-4 nog geprobeerd. Dan is het zuur dat je vanuit een corner gelijk na rust een goal moet slikken."

Toen Excelsior Maassluis de aansluitingstreffer maakte bij 0-5, bleef Roorda positief. "Ik zei al: we moeten er nog vier en dan staat het weer gelijk", lacht de trainer na afloop. "Het is hartstikke leuk en dat gun je die jongens ook. Ze hebben er alles aan gedaan en dan wil je die jongens ook zien scoren. Dat is gelukt."

Gerelateerd:
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Quincy Promes

Promes wil snel uit gevangenis vanwege kinderen: "Wil ze helpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd