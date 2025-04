Rosa blinkt uit tegen PSV: "Dat zegt vooral veel over Farioli"

Lucas Rosa moest voor het eerst in de basis starten in de Eredivisie, en dat uitgerekend tegen PSV. Rosa hield zich prima staande tegen Noa Lang, misschien wel de beste aanvaller van de Eredivisie.

"Dat typert Francesco Farioli als trainer, dat hij er spelers er altijd beter uit laat zien. Iedere speler heeft zijn zwakte. Dat geldt voor de opbouw. Aan de bouw is hij niet een van de betere spelers, hij moet niet de creatieve plannen bedenken. Maar als hij de bal kreeg speelde hij het op safe. Maar in het verdedigen is hij ook heel erg geholpen door Berghuis en Sutalo", opent Lentin Goodijk bij Voetbal International.

"Lang kreeg niet veel kansen om hem een-op-een op te zoeken en dat maakt het ook makkelijker. Je merkt ook dat hij wat meer durfde te gaan spelen", vervolgt Goodijk. "Een prima optreden van hem en dat typeert Ajax het hele seizoen."

Dat Rosa goed speelde is geen uitzondering in het elftal van Farioli. "Bij Anton Gaaei hebben we hetzelfde zien gebeuren. Een kwetsbare speler die opeens solide oogt, ook bij Sutalo hebben we dat zien gebeuren. En zo zijn er nog een hele boel en dat zegt vooral veel over Farioli."