Rosa duidelijk: "Ik zie niet heel veel verschillen tussen hen"

Lucas Rosa heeft vertrouwen in Ajax-trainer John Heitinga. Ondanks dat de oefenmeester steeds meer onder vuur ligt in Amsterdam, hoopt de vleugelverdediger dat hij samen met zijn ploeggenoten snel het tij kan keren. Dat vertelt Rosa in een interview met ESPN .

"We zitten niet in de beste positie en we zijn niet waar we willen zijn", begint Rosa. Het gesprek vindt plaats terwijl Nederland wordt getroffen door storm Benjamin. "De zon gaat vanzelf weer schijnen. Het regent momenteel minder en dat kan bij ons ook gebeuren. We gaan er alles aan doen om dat te realiseren."

Heitinga volgde afgelopen zomer Francesco Farioli op bij Ajax. Waar Farioli meer de nadruk legde op defensieve zekerheid, kreeg Heitinga de opdracht om aanvallender voetbal te brengen. Rosa legt het verschil uit: "Als Italiaanse trainer besteedde Farioli veel tijd aan het verdedigende deel."

"Heitinga is meer bezig met het aanvallende gedeelte", gaat de verdediger verder. "Hij probeert meer op de helft van de tegenstander te spelen, maar ik zie niet heel veel verschillen tussen hen. Ze willen uiteindelijk doen wat het beste is voor het team."