Rosa heeft talenknobbel: "Maar Nederlands? Waarschijnlijk nooit"

"Dan had je nog Chiellini. Tijdens die eerste oefenwedstrijd viel een doelpunt na een lange bal achter de centrale verdedigers", weet Rosa nog in het gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik was er niet om rugdekking te geven. Chiellini kwam van de andere kant van het veld om mij uit te leggen dat ik in zulke situaties meer aan de binnenkant moest staan. Ik dacht: wauw."

In Italië heeft Rosa dan ook geleerd hoe je écht moet verdedigen. "Bij Juve leerde ik verdedigen. Hoe gebruik je je lichaam, hoe win je één-op-één-duels, hoe sta je positioneel? Ik verdedigde altijd op intuïtie. Nu leerde ik en ik verdedigde, omdat ik wist wat ik moest doen."