2026-04-23
Rosa heeft talenknobbel: "Maar Nederlands? Waarschijnlijk nooit"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Lucas Rosa in actie namens Ajax Foto: © Pro Shots

Lucas Rosa (26) is bij Ajax inmiddels een belangrijke pion geworden. De Braziliaan heeft in zijn jeugd met vele topspelers gespeeld, waaronder Cristiano Ronaldo en Giorgio Chiellini.

"Dan had je nog Chiellini. Tijdens die eerste oefenwedstrijd viel een doelpunt na een lange bal achter de centrale verdedigers", weet Rosa nog in het gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik was er niet om rugdekking te geven. Chiellini kwam van de andere kant van het veld om mij uit te leggen dat ik in zulke situaties meer aan de binnenkant moest staan. Ik dacht: wauw."

In Italië heeft Rosa dan ook geleerd hoe je écht moet verdedigen. "Bij Juve leerde ik verdedigen. Hoe gebruik je je lichaam, hoe win je één-op-één-duels, hoe sta je positioneel? Ik verdedigde altijd op intuïtie. Nu leerde ik en ik verdedigde, omdat ik wist wat ik moest doen."

Dat hij in Italië eindigde is niet zo gek. "Mijn betovergrootvader is Italiaans. Ik weet inmiddels waar mijn Italiaanse familie vandaan komt. Ik hou van de cultuur en het eten. Ik kom er ook graag. Ik ben in Brazilië opgegroeid, dus heb ik geen Italiaanse tradities."

"Ik heb dus ook een Italiaans paspoort. Ik spreek ook perfect Italiaans, net als het Portugees, Spaans en Engels", zegt Rosa, die in Amsterdam de Nederlandse taal zich nog niet eigen heeft gemaakt. "Nederlands? Die taal krijg ik waarschijnlijk nooit onder de knie."

