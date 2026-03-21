Rosa over overgang naar Ajax: "Totdat mijn moeder belde..."

Lucas Rosa maakte in de winter van 2024-2025 de overstap van Real Vallodolid naar Ajax. Daarvoor speelde hij echter bij Juventus. Rosa vindt dat de stappen die hij vooralsnog heeft gemaakt de meeste logische zijn geweest die hij had kunnen maken, en geeft tekst en uitleg over zijn keuze voor Ajax.

"Soms is het nodig om één stapje terug te doen, van Juventus naar Real Valladolid, om er vervolgens weer twee vooruit te zetten, van Real Valladolid naar Ajax", zegt Rosa tegenover Ajax Life. Hoe kwam dat tot stand? "Ik was me met Real Valladolid aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen Villarreal. Er was al wel belangstelling van andere clubs, maar daar wilde ik niet naartoe."

"Het was inmiddels de laatste week van de transferperiode en in mijn hoofd had ik er vrede mee dat ik gewoon bij Real Valladolid zou blijven", vertelt de back. "Totdat mijn moeder belde, met de mededeling dat Ajax zich had gemeld'", vervolgt Rosa.

"Mijn moeder is niet mijn zaakwaarnemer, maar zij doet al het werk dat een zaakwaarnemer niet doet. Vervolgens is de hele transfer naar Ajax in een stroomversnelling gekomen. We hadden nog tweeënhalf uur om het af te ronden voor het sluiten van de markt", besluit hij.