Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"

Lucas Rosa is na een vakantie in Brazilië weer aangesloten bij Ajax. De rechtsback kijkt uit naar het nieuwe seizoen en heeft vertrouwen in de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers.

"Ik ben een maand in Brazilië geweest en dat was erg goed. Veel gedaan met mijn familie en vrienden: het strand, BBQ, etc. We beginnen met een nieuwe trainer en ik ken hem vanuit mijn tijd toen ik in La Liga speelde. Ik denk dat hij het goed gaat doen en we kijken uit naar een goed seizoen", vertelt hij op de clubsite.

Ook vertelt Rosa met welke ploeggenoot hij tijdens de vakantie het meeste contact had. "Maher Carrizo. Echt over van alles en nog wat. Na mijn vakantie heb ik hem ook gezegd dat ik hem in Amsterdam meeneem naar een Braziliaans restaurant."