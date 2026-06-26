Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Lucas Rosa is na een vakantie in Brazilië weer aangesloten bij Ajax. De rechtsback kijkt uit naar het nieuwe seizoen en heeft vertrouwen in de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers.
"Ik ben een maand in Brazilië geweest en dat was erg goed. Veel gedaan met mijn familie en vrienden: het strand, BBQ, etc. We beginnen met een nieuwe trainer en ik ken hem vanuit mijn tijd toen ik in La Liga speelde. Ik denk dat hij het goed gaat doen en we kijken uit naar een goed seizoen", vertelt hij op de clubsite.
Ook vertelt Rosa met welke ploeggenoot hij tijdens de vakantie het meeste contact had. "Maher Carrizo. Echt over van alles en nog wat. Na mijn vakantie heb ik hem ook gezegd dat ik hem in Amsterdam meeneem naar een Braziliaans restaurant."
Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend
Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub
Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"
Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"
Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"
'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'
VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië
'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'
Hélène Hendriks deelt fantasie over Ajax-icoon: "Beschuitje mee eten"
Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"
'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'
'Ajax en Caio Henrique heel dichtbij een persoonlijk akkoord'
'Brian Brobbey in serieuze belangstelling van drie topclubs'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman wijzigt zijn achterhoede
Afellay ziet kansen voor Nederlands Elftal: "Dan word je geslacht"
Speeltijd voor Weghorst? "Tegen Tunesië krijgt hij een kwartier"
Winston Bogarde: "Ik denk dat hij een kans verdient in Oranje"
'Denswil keert terug in Nederland en traint mee bij nieuwe club'
Driessen ziet een groot probleem: "Waar gaat dit toe leiden?"
'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'
Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"