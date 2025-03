Rosa tegen PSV? "Als hij gaat nadenken, heb je een probleem"

Zondag staat de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De Amsterdammers kunnen in het Philips Stadion niet beschikken over de geschorste Anton Gaaei. Lucas Rosa lijkt hem te gaan vervangen.

"Rosa is natuurlijk de enige rechtsback die ze hebben. Die heeft niet echt een geweldige indruk gemaakt de laatste weken en dan ben ik nog aardig in hoe ik het verwoord", zegt Ajax-watcher Lentin Goodijk bij Voetbal International. Freek Jansen verbaast zich over het feit dat de geschorste Gaaei gemist wordt.

"Dat je het gevoel hebt dat Ajax Gaaei mist… Tot voor kort, als je die zin uitsprak, dan was je klaar geweest", zo klinkt het. "We zaten te kijken welke opties Ajax nog meer had daar, maar die opties zijn wel heel erg beperkt. Rosa heeft het heel moeilijk gehad en moet zich nu vastbijten tegen één van de grootste klasbakken van de Eredivisie. Als Noa Lang echt op dreef is, wordt dat natuurlijk smullen."

Goodijk haakt in: "Toch denk ik wel dat dit hem nog beter ligt, want het is echt een bijtertje. Een beetje een type Tagliafico. Hij komt het meest in zijn kracht als hij een simpele opdracht krijgt. Het wordt pijnlijker als hij de vrije man wordt in de opbouw, dat zag je tegen Frankfurt. Dat is dan wel een zwakke plek bij Ajax."

Jansen denkt dat Rosa zondag maar één opdracht moet hebben: "Lang schaduwen. Als Rosa de bal heeft moet hij hem zo snel mogelijk wegperen, want als hij zelf gaat nadenken heb je een probleem. We moeten het verschil met Gaaei ook niet overdrijven. Als Gaaei daar had gestaan, had hij het ook supermoeilijk gehad tegen Lang", denkt de journalist.