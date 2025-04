Rosa verklapt wat er op briefje Farioli stond tijdens PSV - Ajax

De Braziliaanse vleugelverdediger werd in gesprek met Ajax TV gevraagd naar de inhoud van het briefje, dat een aantal spelers langsging voor het eindigde bij Rosa. “We gingen onze formatie veranderen”, legt hij uit. “Ik ging op de vleugel spelen met een achterhoede van vijf man."

Rosa, die in de winter overkwam van Real Valladolid, speelde nog niet veel voor Ajax, maar kende een sterk optreden in Eindhoven. “Ik ben blij dat ik iedereen heb kunnen laten zien wie ik ben", aldus de rechtsback. "Dit zijn de wedstrijden die ik het liefste speel, ik heb er zelfs een voorkeur voor. Ik hou van de sfeer en de druk die erbij komt kijken. Het is mooi dat je iedereen hoort schreeuwen en dat je ze aan het einde uit kan lachen. Dit is waar voetbal om draait.”