Rosa verrast door Ajax: "Mogelijk viel ik op toen ze hem bekeken"

Hij hoopt zondag een basisplek te krijgen tegen PSV door de schorsing van Anton Gaaei. "Ik ben snel en sterk. Ik houd van aanvallen, maar ik ben ook comfortabel in het verdedigen. En ik beschouw mezelf als een harde werker. In voor- en tegenspoed, ik blijf werken", zegt Rosa over zijn speelstijl tegen Het Parool. Hij kijkt ernaar uit om tegen Noa Lang te spelen, ondanks de uitdaging. "Ik heb ervaring als linksback die inschuift in het middenveld en als rechtsback die de hele flank bestrijkt."

Rosa was verrast toen Ajax vijf dagen voor het einde van de winterse transferperiode voor hem aanklopte. "Ik wist dat Ajax interesse had in Raúl Moro, de linksbuiten van Valladolid. Maar hij brak helaas z’n sleutelbeen. Mogelijk ben ik opgevallen in de wedstrijden die Ajax van hem bekeek. Ik speelde destijds als linksback achter Moro." Hij is dan ook erg blij met de interesse van zo’n grote, gerenommeerde club als Ajax.

De intensiteit van de trainingen bij Ajax was even wennen voor Rosa. "Dat is anders dan ik bij Valladolid en Juventus was gewend. Ook zijn er bij Ajax meer meetings met de technische staf dan bij m’n vorige clubs." In deze gesprekken spreekt Rosa zowel Italiaans met de Italiaanse assistent-trainer Daniele Cavalletto als Spaans met Felipe Sánchez Mateos.