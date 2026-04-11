Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"

Arthur
bron: Voetbal International
Mats Rots juicht Foto: © Pro Shots

Mats Rots blijft kalm onder de geruchten dat Ajax belangstelling voor hem heeft. De Amsterdammers informeerden begin 2025 al naar de linksback van FC Twente, maar de verdediger wil zich vooral richten op het slot van het seizoen. Afgelopen vrijdagavond boekte Rots met FC Twente een overwinning op FC Volendam. Daarmee blijft de club volop meestrijden om de tweede plaats in de competitie, wat aan het einde van het seizoen recht kan geven op Champions League-voetbal.

Rots reageert op de vermeende interesse uit Amsterdam. "Ik weet dat ik op de radar sta, maar heb nog geen gesprek met ze gehad. Weet ook niet hoe serieus de interesse is. Mijn zaakwaarnemer houdt dat soort dingen lekker voor zich, omdat hij niet te veel druk op me wil leggen. Twente heeft de optie gelicht, ik zit daardoor nog een extra jaar hier. Maar we zullen zien wat er gebeurt."

Tot slot zegt Rots. "Of er in de zomer al een mooie club komt, en of het dan allemaal bij me past. Ik weet het nog niet. Eerst Twente. Ik wil zo goed mogelijk dit seizoen afsluiten en in de zomer zie ik het wel", besluit hij tegenover Voetbal International.

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
