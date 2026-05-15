Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"

Ajax mag zondag hopen op volledige inzet van PSV in het thuisduel met FC Twente. Een misstap van de Tukkers kan gunstig uitpakken voor de Amsterdammers in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. Volgens Daan Rots hoeft Ajax zich geen zorgen te maken over de instelling van de landskampioen.

De aanvaller van FC Twente verwacht niet dat de ploeg van Peter Bosz gas terug zal nemen, ondanks dat een puntenverlies van PSV de aartsrivaal uit Amsterdam in de kaart kan spelen. In gesprek met VoetbalPrimeur spreekt Rots zijn vertrouwen uit in de sportieve instelling van de Eindhovenaren.

"Nee, dat verwacht ik niet", zegt Rots. "Als ik interviews zie van Peter Bosz de laatste tijd, dan kan ik niet geloven dat hij zegt: Jongens, speel maar op vijftig procent. Voor PSV laatste thuiswedstrijd ook, die ga je niet zomaar weggeven daar geloof ik niets van."

Rots weet dat FC Twente vol aan de bak moet in het Philips Stadion. "Wij moeten gewoon vol gas erin en dan kijken of we kunnen winnen."