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Rots waarschuwt voor hype bij Ajax: "Afwegen wat het beste is"

Gijs Kila
bron: Goedemorgen Eredivisie
Daan Rots
Daan Rots Foto: © MTB-Photo

Daan Rots is onder de indruk van Abdellah Ouazane. De middenvelder van Ajax maakte zaterdag als invaller tegen Fortuna Sittard (1-5) indruk en ook bij andere spelers in de Eredivisie zijn de kwaliteiten van het jonge talent niet onopgemerkt gebleven.

Rots zag Ouazane vorig seizoen al van dichtbij aan het werk tijdens De Graafschap - Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. "De Graafschap won, maar het was wel een beetje een onemanshow. Je zag aan hem dat hij toe was aan een vervolgstap, aan een hoger niveau."

De aanvaller van FC Twente herinnert zich onder meer een actie waarbij Ouazane twee tegenstanders passeerde. "Toen was hij zestien… Hij heeft wel écht kwaliteiten. Je wil gewoon een Ajax zien zoals ze dat vroeger hadden, met zelfopgeleide jongens. Dat is nu niet echt aan de hand."

Toch betekent de doorbraak van Ouazane volgens Rots niet automatisch dat hij iedere wedstrijd moet spelen. Andries Jonker wijst daarbij op het belang van Oliver Edvardsen voor het elftal. "Het is wel een werker rondom Julian Brandt. Daardoor kan Brandt wel gedijen", stelt Jonker.

Rots sluit zich daarbij aan en vindt dat de rol van Edvardsen wordt onderschat. "Dat ziet niet iedereen. Iedereen denkt: ‘De speler moet opgesteld worden die drie scharen doet’. Als je echt verstand hebt van voetbal, zoals de trainer van Ajax, dan snap je: als je op de nummer tien-positie een hele creatieve speler hebt, kun je op de zijkant beter een taakbewuste speler hebben."

Volgens Rots wordt binnen de Ajax-selectie anders naar die afweging gekeken. "Dat ziet de trainer van Ajax wel en heel veel Ajax-spelers niet. Zij zien die Ouazane heel graag, maar je moet natuurlijk afwegen wat het beste is voor je elftal."

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