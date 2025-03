Rotterdammer blij met seizoenkaart Ajax: "Het verbaast me niet!"

Dat Ajax-fans niet alleen in Amsterdam wonen, zal niemand verbazen. Maar dat er maar liefst 265 seizoenkaarthouders van Feyenoord in de hoofdstad wonen, is toch wel opmerkelijk – zeker gezien de rivaliteit tussen beide clubs. AT5 ging op bezoek bij een van hen: oud-politicus Peter Kwint, woonachtig in Amsterdam-Noord.

De cijfers zijn afkomstig van de KNVB, die samen met de 34 betaaldvoetbalclubs een zogenaamde ‘supporterskaart’ heeft laten ontwikkelen. Hierop is de geografische spreiding van seizoenkaarthouders in Nederland te zien, gebaseerd op hun postcode.

Hoewel Ajax ruim 42.000 seizoenkaarthouders heeft, woont slechts een vijfde daarvan – zo’n 9134 – daadwerkelijk in Amsterdam. De overige fans komen uit de rest van het land. Dat patroon zien we ook bij andere topclubs: 8304 Rotterdammers hebben een seizoenkaart bij Feyenoord, en 6653 Eindhovenaren bij PSV. Het merendeel van de trouwe supporters komt dus van buiten de stad van hun club.

Eén van de opvallende Amsterdammers met een seizoenkaart in De Kuip is Peter Kwint, voormalig Kamerlid en tegenwoordig voorzitter van de Vechtsportautoriteit. Hij is niet verbaasd over de cijfers. "Als je kijkt hoe druk het is op wedstrijddagen op de stations. Dan verbaast het mij niet", zegt hij lachend.

Kwint heeft wel een duidelijke verklaring voor het aantal Feyenoord-fans in de hoofdstad. "Grote club, grote stad is volgens mij de verklaring", legt hij uit.

"Het is een hele fijne stad om te wonen, maar ze hebben geen verstand van voetbal", voegt hij er met een knipoog aan toe.