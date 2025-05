Routinier vraagt om duidelijkheid: "'Nee' is ook een antwoord"

Remko Pasveer en Davy Klaassen wachten nog altijd op duidelijkheid van Ajax over hun aflopende contracten. Beide ervaren krachten hopen in Amsterdam te blijven, maar hebben nog geen concreet gesprek gevoerd met de club. Vooral Pasveer laat van zich horen en dringt bij Ajax aan op duidelijkheid.

"Davy (Klaassen red.) en ik zijn denk ik degene waar ze het makkelijkst mee uit kunnen komen. Een middagje zitten en dan ben je eruit. Maar 'nee' is natuurlijk ook een antwoord. Maar wees er gewoon duidelijk in."

Pasveer is inmiddels weer fit na een blessureperiode en richt zich op de resterende wedstrijden. "Ik denk dat ik altijd professioneel ben geweest en mijn werk heb gedaan. Voor de groep en voor de club en dat zal ik altijd blijven doen. Ik ken maar één belang en dat is het clubbelang."

Over zijn toekomst blijft hij nuchter in gesprek met ESPN: "Voor mij is het nu gewoon zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Wat er daarna gaat gebeuren is afwachten. Maar als ik mij dan weer moet of mag melden in juni, dan doe ik dat met alle plezier."