'RSC Anderlecht wil talent van Ajax terug naar België halen'

Butera speelde lang in de jeugd van Anderlecht voor hij in 2023 werd opgepikt door Ajax. De Amsterdammers betaalden naar verluidt meer dan een miljoen euro voor de vleugelverdediger. Het contract van Butera loopt komende zomer af en daar wil Anderlecht van profiteren, zo klinkt het. De verwachting is dat beide partijen binnenkort verder in gesprek gaan.

Anderlecht is niet de enige geïnteresseerde club. Ook Sint-Truiden en Cercle Brugge houden de situatie van de negentienjarige Belg in de gaten. Butera kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed, maar maakt dit seizoen de nodige minuten bij Jong Ajax.