Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Ruben Schaken reageert: "Die liefde spreek ik ook uit bij Ajax"

Niek
Ruben Schaken in De Kuip
Ruben Schaken in De Kuip Foto: © Pro Shots

Ruben Schaken bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode als voetballer van Feyenoord. De rappe vleugelaanvaller, die in het verleden nog in de jeugdopleiding van Ajax speelde, erkent dat Ronald Koeman heel belangrijk voor hem is geweest tijdens zijn loopbaan. 

"Hij zorgde ervoor dat ik in Oranje kon debuteren", vertelt hij in een interview op de website van De Telegraaf. "Ik had gescoord tegen PSV en goed gespeeld. Louis van Gaal was de bondscoach. Hij had een geschil met Koeman. Dat is die avond bijgelegd. Koeman zei dat Van Gaal mij moest selecteren omdat ik in bloedvorm was. Dat deed hij", aldus Schaken, die overigens nog altijd vol lof is over de club uit Rotterdam. 

"Feyenoord is mijn club. In de vijf jaar dat ik er speelde, proefde ik de liefde van binnenuit. Die liefde spreek ik ook uit bij Ajax. Daar plagen ze me weleens met kakkerlak. Mijn zoon won laatst met Feyenoord met 1-6 op de Toekomst", blikt hij terug. "Het is mooi om daar schouderklopjes te krijgen. Het onderstreept dat Feyenoord Ajax op veel fronten voorbij is gestreefd", constateert Schaken. 

Zijn eigen vader spreekt hij helaas weinig. "Ik heb hem twee jaar geleden voor het laatst gezien. We hebben vooral telefonisch contact. Hij is verslaafd. In de Surinaamse cultuur moet je dat gedogen", legt hij uit. "Als hij opa voor de kinderen wil zijn, moet hij stabiel zijn. Dat verdienen de kinderen. Er is nu gepaste afstand, zonder hem te verloochenen", besluit Schaken. 

