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Ruben van Bommel betrad kleedkamer van Ajax na duel met PSV

Rik Engelbertink
Youri Baas en Ruben van Bommel
Youri Baas en Ruben van Bommel Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel is na het duel tussen Ajax en PSV van zaterdagavond de kleedkamer van Ajax binnen getreden. Dat vertelt technisch directeur Earnest Stewart in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Van Bommel had het zwaar na zijn overtreding op Aaron Bouwman. 

Met meer dan 30 kilometer per uur rende Van Bommel in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. De jonge Ajacied moest uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis. Wat deed Stewart toen hij het zag gebeuren? "Kijken of je naar beneden toe moet om rust te moeten brengen, maar dat was niet nodig", begint hij bij ESPN

"Ik vind dat we sowieso van het veld af moeten blijven. We moeten proberen rust te bewaren, want dat is ook een voorbeeld naar alles en iedereen toe", meent hij. "Ik zag dat een hoop mensen probeerden rust te brengen. Het is natuurlijk een beladen wedstrijd, ook aan het begin van het seizoen. Iedereen is zoekende naar de ontwikkeling van de teams. Alles komt erbij", gaat hij verder. 

"Wij moeten van het veld afblijven. Er gebeurt veel binnen de lijnen, daar zijn de scheidsrechters voor", zegt Stewart, die weet dat dader Van Bommel na het duel zijn excuses aan is gaan bieden. "Hij is na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax ingeweekt om zijn excuses aan te bieden. Daar waren ook emoties", besluit de technisch directeur van PSV.

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