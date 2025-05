Rugani emotioneel na afscheid: "Voor altijd trots en dankbaar"

Daniele Rugani heeft via sociale media afscheid genomen van Ajax. De Italiaanse verdediger, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Juventus, kijkt met warme gevoelens en veel dankbaarheid terug op zijn tijd in Amsterdam.

"Een oprecht dankjewel aan al mijn ploeggenoten, jullie hebben me onderdeel gemaakt van een geweldige groep", schrijft Rugani op Instagram. "Geweldige spelers, maar bovenal geweldige personen. Ik ben ervan overtuigd dat dit team nog veel mooie hoofdstukken zal schrijven."

Ook spreekt de 30-jarige verdediger zijn waardering uit richting trainer Francesco Farioli en diens staf. "Coach, dankjewel voor deze kans – je weet hoe dankbaar ik je ben. En dank aan de hele staf, de uitzonderlijke mensen die gigantisch werk hebben verricht om die Ajax-spirit, die honger om samen te lijden én te dromen, terug te brengen."

Rugani benadrukt dat hij niet alleen sportieve herinneringen meeneemt uit zijn tijd in Amsterdam. "In de afgelopen maanden heb ik nederige mensen leren kennen, van wie ik nu afscheid neem als vrienden. En dat is voor mij één van de mooiste geschenken in het leven."

Tot slot richt hij zich tot het Ajax-publiek: "Dank aan iedereen die me gesteund heeft. Dank aan mijn familie. En dank aan jullie, de ongelooflijke fans, die ons het hele seizoen hebben gedragen. Jullie hebben me magische herinneringen gegeven – die zal ik nooit vergeten."

Rugani, die in totaal 26 wedstrijden voor Ajax speelde en daarin eenmaal scoorde, heeft vertrouwen in de toekomst van de club. "Ajax is weer op weg om angstaanjagend te worden. En ik kan niet wachten om die kleuren opnieuw te zien winnen. Voor altijd trots en dankbaar. Een stukje van mijn hart zal altijd een beetje Nederlands blijven, en bovenal: Ajacied."