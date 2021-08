Geschreven door Idse Geurts 10 aug 2021 om 15:08

Tijdens zijn presentatie werd het al duidelijk dat aanwinst Steven Berghuis volgend seizoen te bewonderen zal zijn met rugnummer 23. In een interview met de officiële website van Ajax, stelt Berghuis dat de keuze voor dit nummer zeker een bewuste is geweest: “Sporters als Michael Jordan en Lebron James hadden ook nummer 23. Zij zijn mensen die je inspireren om te gaan voor je doelen. Dat past bij deze challenge om naar Ajax te gaan. Om een bepaalde mindset te hebben en er vol voor te gaan”. Overigens twijfelde Berghuis nog even om nummer 11 over zijn schouders te hangen. Toch vond hij dat nummer meer passen bij een linksbuiten, aldus de op rechts spelende Berghuis.

Hopelijk kan Berghuis met zijn nieuwe nummer aankomend seizoen net zulke grote hoogtes behalen als de basketbal grootheden Jordan en James. Zijn statistieken voorspellen in ieder geval al veel goeds: vorig Eredivisie-seizoen wist Berghuis 19 keer te scoren en 13 keer een doelpunt voor te bereiden.