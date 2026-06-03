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Rugnummers van Oranje bekend: Wout Weghorst krijgt 'basisgetal'

Niek
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst gaat tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met nummer 9 op zijn shirt spelen bij het Nederlands elftal. Dat valt te lezen op de website van het AD. De aanvaller van Ajax, die in beeld zou zijn bij FC Twente, lijkt echter genoegen te moeten nemen met een rol als pinchhitter. De lange centrumspits moet namelijk de concurrentie aangaan met spelers als Memphis Depay (10), Donyell Malen (18) en Brian Brobbey (19). 

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Maarten Wijffels weet dat sommige spelers een voorkeur hebben voor een specifiek rugnummer. "Frenkie de Jong debuteerde in 2018 tegen Peru met 23 en speelde daarna nog vier keer met nummer 7, maar sinds 2019 heeft hij altijd 21 gedragen bij Oranje", blikt de verslaggever terug. "Dat was zijn nummer bij Ajax en daarna ook meteen bij Barcelona, een eerbetoon aan zijn opa Hans, die op 21 april werd geboren."

"Dumfries begon bij Oranje met nummer 2 en draagt dat ook bij Inter, maar net als Frenkie heeft hij sinds maart 2019 een vast nummer bij Oranje", vervolgt Wijffels. "Ik weet niet waarom hij liever met 22 dan met 2 speelt. Dat moet ik hem nog eens vragen, maar soms voelen spelers zich ergens gewoon prettig bij. Zo speelde Daley Blind eerst jaren met 5, maar stapte hij daarna over op 17. Reijnders voelt zich goed bij 14 en Van de Ven bij 15", constateert hij. 

Memphis Depay gaat met rugnummer 10 spelen. "Vroeger was de nummer 10 echt een statussymbool, maar dat is ook wel veranderd doordat die positie een beetje is uitgestorven. Luciano Valente viel in maart tegen Ecuador nog in met 10, toen Depay er niet bij was. Daar keek niemand toen van op", besluit Wijffels over het rugnummer van de aanvallende middenvelder van Feyenoord. 

Alle rugnummers van het Nederlands elftal op een rijtje: 

1. Bart Verbruggen
2. Jurriën Timber
3. Marten de Roon
4. Virgil van Dijk
5. Nathan Aké
6. Jan Paul van Hecke
7. Justin Kluivert
8. Ryan Gravenberch
9. Wout Weghorst
10. Memphis Depay
11. Cody Gakpo
12. Mats Wieffer
13. Robin Roefs
14. Tijjani Reijnders
15. Micky van de Ven
16. Guus Til
17. Noa Lang
18. Donyell Malen
19. Brian Brobbey
20. Teun Koopmeiners
21. Frenkie de Jong
22. Denzel Dumfries
23. Mark Flekken
24. Crysencio Summerville
25. Jorrel Hato
26. Quinten Timber

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