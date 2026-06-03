Rugnummers van Oranje bekend: Wout Weghorst krijgt 'basisgetal'

Wout Weghorst gaat tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met nummer 9 op zijn shirt spelen bij het Nederlands elftal. Dat valt te lezen op de website van het AD . De aanvaller van Ajax, die in beeld zou zijn bij FC Twente, lijkt echter genoegen te moeten nemen met een rol als pinchhitter. De lange centrumspits moet namelijk de concurrentie aangaan met spelers als Memphis Depay (10), Donyell Malen (18) en Brian Brobbey (19).

Maarten Wijffels weet dat sommige spelers een voorkeur hebben voor een specifiek rugnummer. "Frenkie de Jong debuteerde in 2018 tegen Peru met 23 en speelde daarna nog vier keer met nummer 7, maar sinds 2019 heeft hij altijd 21 gedragen bij Oranje", blikt de verslaggever terug. "Dat was zijn nummer bij Ajax en daarna ook meteen bij Barcelona, een eerbetoon aan zijn opa Hans, die op 21 april werd geboren."

"Dumfries begon bij Oranje met nummer 2 en draagt dat ook bij Inter, maar net als Frenkie heeft hij sinds maart 2019 een vast nummer bij Oranje", vervolgt Wijffels. "Ik weet niet waarom hij liever met 22 dan met 2 speelt. Dat moet ik hem nog eens vragen, maar soms voelen spelers zich ergens gewoon prettig bij. Zo speelde Daley Blind eerst jaren met 5, maar stapte hij daarna over op 17. Reijnders voelt zich goed bij 14 en Van de Ven bij 15", constateert hij.