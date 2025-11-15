Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ruim week na ontslag komt Ajax met pijnlijk bericht naar Heitinga

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax maakte onlangs het ontslag bekend van trainer John Heitinga. De clubman kreeg het als hoofdtrainer niet op de rit en werd daarmee de op twee na minst langst zittende trainer bij de Amsterdammers. Ondanks zijn vertrek was er dit weekend toch aandacht voor zijn persoon.

Heitinga werd op zaterdag 15 november 42 jaar. Opvallend genoeg kwam Ajax, kort na het ontslag, alsnog met een felicitatiebericht op X. De club deelde daarbij meerdere foto's uit de oude doos, waarin eerdere momenten uit zijn lange loopbaan bij Ajax centraal stonden. Een pijnlijk bericht volgens sommige fans, zo kort na het ontslag van de jarige Heitinga.

Hieronder de felicitatie die Ajax op X plaatste.

