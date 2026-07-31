'Rulli onderweg naar Engeland; FC Twente-transfer bemoeilijkt'

Jeffrey de Lange lijkt te gaan vertrekken bij Olympique Marseille. De keeper lijkt onderweg naar FC Twente, maar een mogelijk vertrek van oud-Ajax-keeper Gerónimo Rulli lijkt zijn komst te vertragen.

De Argentijn kan namelijk naar Manchester City. Daar zou hij tweede keeper worden en moet hij James Trafford vervangen als tweede keeper. Hij vertrok naar Leeds United. Omdat Marseille niet beide keepers tegelijk wil verkopen, loopt de deal van De Lange vertraging op.

"De nieuwe directie van de club speelt waarschijnlijk op tijd", schrijft L'Équipe. FC Twente probeerde de keeper al tweemaal te overtuigen. "Ze kunnen het zich niet veroorloven om beide keepers te laten vertrekken zonder vervangers en werken daarom aan verschillende opties met weinig manoeuvreerruimte."