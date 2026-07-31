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'Rulli onderweg naar Engeland; FC Twente-transfer bemoeilijkt'

Rik Engelbertink
bron: L'Equipe
Rulli bij Olympique Marseille
Rulli bij Olympique Marseille Foto: © Pro Shots

Jeffrey de Lange lijkt te gaan vertrekken bij Olympique Marseille. De keeper lijkt onderweg naar FC Twente, maar een mogelijk vertrek van oud-Ajax-keeper Gerónimo Rulli lijkt zijn komst te vertragen. 

De Argentijn kan namelijk naar Manchester City. Daar zou hij tweede keeper worden en moet hij James Trafford vervangen als tweede keeper. Hij vertrok naar Leeds United. Omdat Marseille niet beide keepers tegelijk wil verkopen, loopt de deal van De Lange vertraging op. 

"De nieuwe directie van de club speelt waarschijnlijk op tijd", schrijft L'Équipe. FC Twente probeerde de keeper al tweemaal te overtuigen. "Ze kunnen het zich niet veroorloven om beide keepers te laten vertrekken zonder vervangers en werken daarom aan verschillende opties met weinig manoeuvreerruimte."

Marcin Bulka (NEOM SC) en Guillaume Restes, keeper van Toulouse, worden genoemd als vervangers bij de Zuid-Franse club. Joël Drommel, die mag vertrekken bij PSV, staat ook op de lijst van de Tukkers.

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