Rutjes geeft Ajax transferadvies: "Hij heeft het echt allebei"

Nathan Rutjes is vol lof over de Sparta-parels Marvin Young en Ayoni Santos. De jeugdtrainer, die in het verleden bij clubs als Sparta, Roda JC en MVV speelde, snapt niet dat beide spelers nog niet bij een topclub in Nederland spelen.

"Ayoni is zo’n waanzinnige speler en een mooi verhaal. Hij heeft altijd te maken gehad met zijn fysieke uitdagingen", blikt hij terug in een interview op de website van VI. "Die foto ken je waarschijnlijk wel; dat hij naast een Ajax-speler staat die vier koppen groter is. Maar ik heb eigenlijk altijd geloofd in hem, in zijn talent en kwaliteiten. Ayoni is een weerspiegeling van wat wij willen zijn als Sparta. Een jongen uit Rotterdam, met lef en bravoure", aldus Rutjes.

"Hij kon zich op jonge leeftijd al zo goed vrijspelen en had een enorme creatieve geest in het veld. Hij deed dingen waarvan ik dacht: Hoe ziet hij dit? Hoe kan hij deze koppeling maken? Hij heeft ook altijd geleefd voor het voetbal", vertelt hij. "Hij heeft veel op straat gevoetbald, maar ik heb hem nóóit hoeven aanspreken omdat hij dingen niet voor elkaar had of op zijn arbeidsethos en mindset. Hij was een heerlijke, positieve katalysator. Hij gíng altijd als de brandweer. Het voelt als een voorrecht dat ik hem heb mogen trainen. Geweldige speler, Sparta is absoluut niet zijn plafond. Daar ben ik nu van overtuigd, maar toen ook al."

Ook Young krijgt een groot compliment. "Marvin is heel humble, die kijkt en observeert. In de jeugd heeft hij enorme stappen gezet in zijn persoonlijke ontwikkeling, ook als mens", legt hij uit. "Ik ben veel met hem bezig geweest aan het begin. Ik moest hem echt aan zijn verstand krijgen dat hij zo vreselijk goed was. Dat had hij niet per se door. Ik vroeg aan hem: Als jij nu de wapenkamer instapt, welke wapens pak jij eruit om de tegenstander te ontregelen? Hij had ze bijna allemaal", constateert Rutjes.

"Ik heb maar weinig verdedigers gezien die, zowel aan de bal als zonder bal, zó kunnen uitblinken. Meestal is het een van de twee. Veel jongens halen het betaald voetbal al als je in één aspect kan uitblinken, hij heeft het echt allebei", vervolgt hij enthousiast. "Daarom kan ik er met mijn hoofd ook niet bij dat PSV, Feyenoord en Ajax hem nog niet hebben opgepikt bij Sparta. Of een andere topclub uit Europa. Hij kan zo ontzettend rustig blijven in stresssituaties. Dat geldt trouwens ook voor Ayoni, maar dan wat hoger op het veld. Zet je deze twee mannen erin bij PSV, Feyenoord of Ajax: dan trekken ze de kar."