Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Rutjes kijkt naar Ajacied: "Dan sloeg hij me even op mijn been"

Arthur
bron: FCUpdate.nl
Nathan Rutjes
Nathan Rutjes Foto: © BSR Agency

Nathan Rutjes heeft veel te danken aan Fred Grim. De oud-verdediger werkte samen met de huidige interim-trainer van Ajax bij Sparta Rotterdam en kreeg van hem veel vertrouwen. Rutjes, inmiddels jeugdtrainer in Rotterdam-West, vindt dat Grim het seizoen in Amsterdam ook zou moeten afmaken.

"Ik weet niet hoe Fred er zelf over denkt. Ik ben wel blij dat Ajax ervoor gekozen heeft om iemand intern naar voren te schuiven, want als je nu iemand van buiten haalt wordt het echt een ratatouille. Zo iemand gaat weer zijn eigen staf willen meenemen. Je zorgt nu voor rust", vertelt Rutjes in een interview met FCUpdate.

"Met alles wat hij nu voor Ajax gedaan heeft en wat hij gepresteerd heeft met de club creëer je zoveel reserves", legt hij uit. "Met een extern iemand heb je geen reserves, dus je wordt direct weer beoordeeld op prestaties en kwaliteit. Ik zou hem dit seizoen lekker laten afmaken."

De geboren Rotterdammer werkte in 2007 kort samen met Grim bij Sparta, toen de oud-keeper daar een aantal maanden assistent-trainer was. Ondanks de korte periode maakte Grim veel indruk op Rutjes. "Ik brak net door en dan kwam hij altijd even naast me zitten in de kleedkamer."

"Toen zei hij altijd: 'Poeh, je zult vandaag maar tegen Nathan Rutjes spelen. Dat zou ik niet willen, man. Pak ze, tijger!' Dan sloeg hij even op mijn been en dan was hij weg. Wat dat met mij deed? Dat was geweldig, man. Toen dacht ik: ja, je zult maar tegen mij moeten spelen vandaag. Dan ga je er toch in geloven?", herinnert Rutjes zich met een grote glimlach.

