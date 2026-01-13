Ruud Gullit baalt: "Bij Ajax deed hij het goed, maar daarna..."

"Het is ergens ook wel jammer voor zijn carrière", zegt Gullit aan tafel bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "Bij Ajax deed hij het goed, maar daarna heeft hij dat niveau niet meer weten vast te houden. Dat vind ik wel zonde, want ik vond hem een goede trainer."

Ten Hag werd bij Manchester United de laan uitgestuurd en bij Bayer Leverkusen al snel ontslagen. Gullit heeft daarom wel een advies voor de nieuwe technisch directeur van FC Twente. "Ik hoop niet dat hij weer met zijn eigen mensen gaat werken, want dat deed hij bij Leverkusen ook. Dat zou ik dus echt niet doen", aldus Gullit.

Wim Kieft vindt het verrassend dat Ten Hag als technisch directeur aan de slag gaat, maar begrijpt het enigszins ook wel. "Dat ontslag in Duitsland lijkt me een enorme klap. Zoiets is bijna altijd onterecht, tenzij er dingen gebeuren. Een trainer moet de kans krijgen om zijn ideeën door te voeren en het naar zijn hand te zetten", besluit Kieft.