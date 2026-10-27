Ruud Gullit bekritiseert speler van Ajax: "Dat vind ik zo slecht"

Ajax won zondag met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en bij Rondo kwam uiteraard ook opnieuw de 'spitsenkwestie' aan bod. Ruud Gullit snapt nog altijd niet dat Marcos Leonardo geen strafschop mocht nemen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

“Die penalty… Je hebt een spits die hem wil nemen. Wáárom laat Klaassen die jongen geen penalty nemen?! Dit vind ik écht slecht qua leiderschap", sprak hij voor de camera's van Ziggo Sport. "Ik meen dit echt. Niet omdat hij hem mist, maar omdat Leonardo het al moeilijk heeft", constateert Gullit.

"Laat hem die penalty nemen! Je weet dat die jongen een goal nodig heeft. Hij heeft het al moeilijk", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Als je een spits met vertrouwen in je ploeg hebt, is dat het lekkerste wat er is. Ik vind het slecht gemanaged van Klaassen. Je had die jongen kunnen helpen", besluit Gullit.