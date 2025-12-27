AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ruud Gullit haalt uit: "Ajax zou hier niet blij mee moeten zijn"

Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit, Wesley Sneijder, Marco van Basten en Theo Janssen uiten bij Rondo kritiek op Ajax-directeur Marijn Beuker en de manier waarop hij zichzelf profileert. De reacties volgen na berichten over Beukers ‘rooskleurige’ LinkedIn-profiel.

Op zijn LinkedIn vermeldt Beuker een bachelor in 'sportmanagement' en 'sportpsychologie', terwijl dit feitelijk onderdeel was van zijn studie commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam, zonder dat hij een officieel diploma behaalde. Beuker reageert tegenover NRC: "LinkedIn is per definitie nét een mooier visitekaartje dan de werkelijkheid."

Gullit is scherp in zijn oordeel over de directeur voetbal van Ajax. "In een normaal bedrijf zou dit een gigantisch probleem zijn. Als iemand in Amerika dit zou weten, zou het onderzocht worden en zou de hele boel instorten. Ajax zou hier niet blij mee moeten zijn." Sneijder benadrukt het belang van duidelijke afspraken en besluitvorming binnen de club. "De koppen moeten bij elkaar komen. Beuker is niet het allerbelangrijkste pionnetje." Van Basten voegt toe: "Ajax heeft iemand nodig die zegt: we gaan hier linksaf", terwijl Janssen de nadruk legt op stabiliteit. "Het kan alleen als de rust terugkeert en dat kan alleen als er één iemand beslist."

Beuker vertelde in 2019 dat hij als stagiair een kijkje had genomen bij OGC Nice en RCD Espanyol. Volgens hem ging het echter om een onderdeel van zijn opleiding in Nice en vrije bezoeken aan trainingsvelden, en bij Espanyol bezocht hij de club 'op de bonnefooi'. "Het was helemaal niet zo’n officieel iets", geeft hij toe.

