Ruud Gullit heeft medelijden met Ajacied: "Sneu voor hem..."

Volgens Gullit was het een frustrerende week voor de spits. "Het was ook wel sneu voor hem", zei de analist bij Rondo op Ziggo Sport. "Dan maakt hij tegen Finland een keer een doelpunt, wordt het afgekeurd wegens buitenspel. Dan heb ik wel met hem te doen. Hij wil zo graag en het is voor hem lekker als hij een goal maakt."

In de wedstrijd tegen Malta viel vooral op hoe weinig bruikbare ballen Weghorst ontving. "Hij kreeg geen bruikbare ballen", aldus Gullit. Daarmee onderstreept hij het gebrek aan aanvoer en steun dat de spits momenteel ervaart in Oranje.