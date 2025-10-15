Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ruud Gullit heeft medelijden met Ajacied: "Sneu voor hem..."

Arthur
bron: Rondo
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit spreekt zijn medeleven uit voor Wout Weghorst na de recente interlands van het Nederlands elftal. De spits dacht tegen Finland eindelijk weer eens te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Eerder tegen Malta kreeg hij nauwelijks mogelijkheden om gevaarlijk te worden.

Volgens Gullit was het een frustrerende week voor de spits. "Het was ook wel sneu voor hem", zei de analist bij Rondo op Ziggo Sport. "Dan maakt hij tegen Finland een keer een doelpunt, wordt het afgekeurd wegens buitenspel. Dan heb ik wel met hem te doen. Hij wil zo graag en het is voor hem lekker als hij een goal maakt."

In de wedstrijd tegen Malta viel vooral op hoe weinig bruikbare ballen Weghorst ontving. "Hij kreeg geen bruikbare ballen", aldus Gullit. Daarmee onderstreept hij het gebrek aan aanvoer en steun dat de spits momenteel ervaart in Oranje.

Gerelateerd:
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax over KKD-parel: "Moeten hem snel ophalen"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Je kan hem niet vergelijken met Patrick Kluivert"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Ruud Gullit
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd