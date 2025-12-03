Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Ajax historie & oud-spelers

Ruud Gullit kraakt Ajax: "Waarom heeft hij nooit iets gehoord?"

Max
bron: De Telegraaf
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

Ruud Gullit vindt het opvallend dat de namen van Michael Reiziger en Patrick Kluivert niet rondgaan bij Ajax. De club zoekt momenteel naar een nieuwe technisch directeur en hoofdtrainer. 

Een van de namen die wel de revue passeerde is die van Maxwell. "Maar waarom Maxwell is benaderd, is me een raadsel", stelt Gullit in zijn column in de Telegraaf. "Hij heeft een technische functie gehad bij Paris Saint-Germain en als voetbalmakelaar gewerkt. Maar waarom is de Braziliaan wel benaderd en heeft Patrick Kluivert, een kind van Ajax, nooit iets gehoord?"

Volgens Gullit heeft Kluivert, die verschillende functies had bij onder andere Paris Saint-Germain en FC Barcelona, genoeg ervaring. "Kan iemand van Ajax uitleggen waarom Kluivert nooit een belletje heeft gekregen uit de Johan Cruijff Arena? Wat is de reden daarachter?", vraagt de voormalig profvoetballer zich af. "Het zegt wel iets over hoe Ajax omgaat met boegbeelden van de club. Slecht."

Gullit wijst ook naar Michael Reiziger, die vertrok uit Amsterdam nadat hij geen hoofdtrainer werd. "Hij was kampioen van de Eerste Divisie geworden met Jong Ajax, maar de club koos voor John Heitinga, de trainer van de A1. Nadat Heitinga faalde, haalde Ajax hem twee jaar later terug als hoofdtrainer. Welke filosofie zit daarachter? Ik begrijp het niet", besluit Gullit. 

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Michael Reiziger Patrick Kluivert
