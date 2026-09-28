Ruud Gullit leeft mee met oud-Ajacied: "Ik heb met hem te doen"
Ruud Gullit hoopt dat Matthijs de Ligt zijn potentieel alsnog volledig kan waarmaken. De verdediger van Manchester United heeft de afgelopen jaren regelmatig met blessureleed te maken gehad en werkt momenteel opnieuw aan zijn herstel. Volgens Gullit verdient De Ligt het om nog een ommekeer in zijn carrière te maken.
De verwachtingen rond De Ligt waren al op jonge leeftijd enorm. Als aanvoerder van Ajax werd hem een glansrijke carrière voorspeld. Via Juventus en Bayern München belandde de verdediger uiteindelijk bij Manchester United, maar volgens Gullit heeft hij de status die hem in Amsterdam werd toegedicht nog niet bereikt.
"Matthijs de Ligt is een speler waar ik het mee te doen heb", laat Gullit weten tegenover ComeOn. "Hij is zo'n goede, aardige jongen, die hard werkt. Hij is al vaak ongelukkig geweest met blessureleed en heeft er grote periodes in zijn carrière uitgelegen. Ik heb het met hem te doen en ik hoop nog steeds dat hij zijn revanche krijgt. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk verlost is van alle pijn en een ommekeer maakt, voor zijn carrière voorbij is."
Gullit gunt De Ligt die ommekeer van harte. "Als je met hem praat, dan zou je dat ook voor hem hopen", vervolgt hij. "Je zou hem ieder succes gunnen. Het is zo'n aardige jongen en hij heeft zo ontzettend veel pech gehad." De Ligt werkt momenteel aan zijn herstel van een rugblessure. Zijn laatste wedstrijd dateert van 30 november 2025. De verdediger is inmiddels op de weg terug en hoopt binnenkort weer aan te sluiten bij de groepstraining van Manchester United.
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