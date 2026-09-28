Ruud Gullit leeft mee met oud-Ajacied: "Ik heb met hem te doen"

Ruud Gullit hoopt dat Matthijs de Ligt zijn potentieel alsnog volledig kan waarmaken. De verdediger van Manchester United heeft de afgelopen jaren regelmatig met blessureleed te maken gehad en werkt momenteel opnieuw aan zijn herstel. Volgens Gullit verdient De Ligt het om nog een ommekeer in zijn carrière te maken.

De verwachtingen rond De Ligt waren al op jonge leeftijd enorm. Als aanvoerder van Ajax werd hem een glansrijke carrière voorspeld. Via Juventus en Bayern München belandde de verdediger uiteindelijk bij Manchester United, maar volgens Gullit heeft hij de status die hem in Amsterdam werd toegedicht nog niet bereikt.

"Matthijs de Ligt is een speler waar ik het mee te doen heb", laat Gullit weten tegenover ComeOn. "Hij is zo'n goede, aardige jongen, die hard werkt. Hij is al vaak ongelukkig geweest met blessureleed en heeft er grote periodes in zijn carrière uitgelegen. Ik heb het met hem te doen en ik hoop nog steeds dat hij zijn revanche krijgt. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk verlost is van alle pijn en een ommekeer maakt, voor zijn carrière voorbij is."