Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tolu Arokodare nam in de eerste helft de enige treffer van de club uit Amsterdam voor zijn rekening. De lange centrumspits werd echter opnieuw vroegtijdig gewisseld.
Ruud Gullit toonde zich maandagavond bij Ziggo Sport kritisch over Ajax-trainer Michel. "Die Tolu maakt elke keer goals", sprak hij. "Dan zit hij weer op de bank, en dan weer niet. Ik begrijp het niet helemaal", aldus Gullit over de opstellingen van de Spaanse oefenmeester.
De voormalig profvoetballer hoopt dat de nummer vijf van de Eredivisie wel weer de weg omhoog weet te vinden. "Een goed Ajax is goed voor de Nederlandse competitie", legt hij uit. "Dat hebben we nodig. Niet te goed, maar wel goed", besluit Gullit met een grote glimlach.
Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Míchel Sánchez roemt twee Ajax-spelers: "Hij is heel intelligent"
Ouazane en Klaassen in de basis bij Ajax? "Op zijn beste positie"
"Voor Michel is te hopen dat Cruijff met hem meer geduld heeft"
Ajax-fans in Kroatië krijgen advies: "In hun hotelkamer blijven"
Marcos Leonardo vergeleken met Haaland: "Dat is indrukwekkend"
'NEC-fans keren zich tegen Dusan Tadic': "Ik begrijp dat niet"
Hajduk Split gelooft in stunt: "Ajax zoekt nu al naar excuses"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel voert één wijziging door
Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"
VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen
Janssen blikt terug op verloren titelstrijd met Ajax: "Het kolkte"
Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"
Hajduk-trainer García niet bang voor Ajax: "Het zijn geen aliens"
Voormalig Ajax-speler verdient nu 935 euro: "Daar leef ik van"
Gullit onthult opvallende voorkeur Ajax-vrienden: "Dan Feyenoord"
Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."
Van der Sar zeer kritisch op Ajax: "Of Ajax op de goede weg is?"
Keizer over Nouri-drama: "Hij wilde helemaal niet meer trainen"
Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"
Wint Ajax op bezoek bij Hajduk Split? BetMGM heeft fraaie odds
Ruud Gullit pakt oud-Ajacied aan: "Bij veel clubs problemen gehad"
De Boer denkt terug aan Hajduk Split: "Hadden er drie moeten zijn"
Jade Anna vertelt over breuk met Taylor: "Dat is heel moeilijk"
Ajax-selectie voor duel tegen Hajduk bekend: Adingra ontbreekt
Nijhuis vertelt anekdote over ex-Ajacied: "Hij was kwaad, joh!"
'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'
Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"
"Hoorde dat ze een punt minder hadden dan onder John Heitinga"