Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Tolu Arokodare nam in de eerste helft de enige treffer van de club uit Amsterdam voor zijn rekening. De lange centrumspits werd echter opnieuw vroegtijdig gewisseld.

Ruud Gullit toonde zich maandagavond bij Ziggo Sport kritisch over Ajax-trainer Michel. "Die Tolu maakt elke keer goals", sprak hij. "Dan zit hij weer op de bank, en dan weer niet. Ik begrijp het niet helemaal", aldus Gullit over de opstellingen van de Spaanse oefenmeester.

De voormalig profvoetballer hoopt dat de nummer vijf van de Eredivisie wel weer de weg omhoog weet te vinden. "Een goed Ajax is goed voor de Nederlandse competitie", legt hij uit. "Dat hebben we nodig. Niet te goed, maar wel goed", besluit Gullit met een grote glimlach.