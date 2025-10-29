Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Ruud Gullit lovend over Ajacied: "Hij doet alles goed, eigenlijk"

Gijs Kila
bron: Rondo
Ruud Gullit
Ruud Gullit Foto: © Pro Shots

De afgelopen wedstrijden van Ajax tegen Chelsea en FC Twente hebben opnieuw voor veel discussie gezorgd rondom Wout Weghorst. De spits was nadrukkelijk aanwezig op het veld, zowel in zijn spel als in zijn gedrag. In het programma Rondo spraken diverse analisten zich uit over zijn optreden.

Marco van Basten keek met gemengde gevoelens terug op het duel tegen Chelsea. "Ik denk dat als hij die wedstrijd terugziet, hij ook wel weet dat het een tandje minder kon." Het gedrag van Weghorst vond hij duidelijk te veel van het goede. Bij het moment waarop de spits een penalty veroorzaakte, had Van Basten zelfs een zwaardere straf op z’n plaats gevonden: "Hij sloeg een beetje door."

Youri Mulder zag echter een ander idee achter de felle manier waarop Weghorst zich manifesteerde. "Vanaf het moment van die penalty doet hij er álles aan om er voor te zorgen dat Chelsea óók een rode kaart krijgt." Ondanks alles ziet Mulder ook een positieve kant aan de energie van de spits. "Ik kan er toch van genieten als ik voetbal kijk en hem bezig zie. Het is allemaal theatraal, het is allemaal veel, maar hij is wel bezig. En dan maakt hij die goal tegen Twente en loopt hij naar de trainer. Dat helpt je ploeg wel allemaal."

Ruud Gullit toonde zich eveneens positief over de rol van Weghorst binnen de selectie. "Hij doet alles goed, eigenlijk", concludeerde hij. "Hij heeft alleen zijn maniertjes, maar het is wel lekker als je er zo eentje hebt in de voorhoede."

Van Basten sloot zich daar deels bij aan, al bleef hij kritisch op de omstandigheden. "Het is een prima spits als het team draait. Met zijn ervaring zorgt hij dat er gescoord wordt, alleen moet er wel een team achter hem staan dat kansen voor hem creëert."

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Marco van Basten Youri Mulder Ruud Gullit
