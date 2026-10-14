Ruud Gullit pakt oud-Ajacied aan: "Bij veel clubs problemen gehad"
Ruud Gullit heeft kritisch gereageerd op een recent interview van Noa Lang. De voormalig vleugelaanvaller van PSV gaf in Italiaanse media te kennen dat hij een conflict had met Antonio Conte, de trainer die hem naar Napoli haalde.
"Hij zei dat hij nu een trainer heeft die wel met hem praat", begint Gullit bij Rondo van Ziggo Sport. Vervolgens haalt het icoon van het Nederlandse voetbal ook de desbetreffende trainer (Antonio Conte, red.) aan. "Ik ken Conte een beetje, een leuke kerel. Je moet keihard werken en als je daarin niet in meegaat, heb je een probleem."
Gullit denkt dan ook dat Lang zelf ook een deel van het probleem zou kunnen zijn. "Noa heeft bij vele clubs kleine problemen gehad, dus het zal ook wel een beetje aan hemzelf liggen", legt hij uit. "Conte is iemand die veel gewonnen heeft en veel ervaring heeft."
"Ik denk ook dat dit het moment is om naar jezelf te kijken. En als hij dat doet dan gaat hij steeds beter voetballen, daar ben ik van overtuigd. Soms moet je ook even naar jezelf kijken. Van wat is mijn aandeel hierin en misschien moet ik eventjes iets meer doen", aldus Gullit.
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Ruud Gullit pakt oud-Ajacied aan: "Bij veel clubs problemen gehad"
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