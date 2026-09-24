'Ruud Gullit refereert aan Ajax-icoon': "Duidelijke filosofie"

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Niet alleen in Nederland wordt met belangstelling uitgekeken naar het debuut van Xavi als bondscoach van Oranje. Ook in Spanje volgen de media de eerste stappen van de nieuwe keuzeheer nauwlettend. Zo sprak Marca met de oud-voetballer over de aanstelling van de Spanjaard.
Donderdag staat Xavi voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje neemt het op tegen Duitsland. Mundo Deportivo kijkt alvast vooruit naar het duel en verwacht een interessant treffen. Vooral Pep Guardiola zou volgens de Catalaanse sportkrant met extra belangstelling kijken. Xavi was als speler een van de belangrijke krachten in het succesvolle Barcelona van Guardiola. Aan de andere kant staat Jürgen Klopp, die tijdens zijn periode bij Liverpool een grote concurrent was van Guardiola en Manchester City in de Premier League.
Ook Marca besloot Gullit om zijn mening te vragen. De Nederlandse voetballegende heeft duidelijke ideeën over de reden waarom de KNVB voor Xavi heeft gekozen. "Ik denk dat Nederland is gestopt met spelen op de Nederlandse manier. Tijdens het WK speelden we met een verdediging van vijf man. Wat was dat in vredesnaam? Voor mij was dat de grootste teleurstelling van de afgelopen jaren, en ik geloof dat dit de reden is waarom de Nederlandse bond Xavi heeft aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Nederlanders hebben een Spaanse trainer aangetrokken om terug te keren naar hun wortels", aldus Gullit.
De Spaanse media waren vervolgens benieuwd of Nederland onder Xavi ook daadwerkelijk een kopie van de Spaanse ploeg kan worden. Gullit plaatst daar vraagtekens bij. "We weten niet of de Nederlandse spelers daar momenteel toe in staat zijn. Spanje leidt spelers op die weten hoe ze op die manier moeten spelen. Kunnen de Nederlanders dat ook? Dat zullen we zien, maar dat is wel het idee – en het idee om het Nederlandse voetbal terug te brengen naar de wortels is hoe dan ook een goed idee."
Gullit werd ook gevraagd naar het geheim achter het succes van het Spaanse voetbal. Volgens de voormalig international speelt een duidelijke voetbalfilosofie daarbij een belangrijke rol. "Spanje hanteert een filosofie. Die draait om de 4-3-3-formatie van Johan Cruijff en de invloed van Barcelona. Daarom roept de bondscoach van het Spaanse nationale elftal altijd zoveel spelers van Barcelona op."
Daarnaast ziet Gullit een aantal specifieke kwaliteiten terug bij Spaanse voetballers. "Bovendien zijn Spaanse spelers fantastisch aan de bal. Hun speelstijl is gebaseerd op techniek, wendbaarheid en snelheid. Het is een genot om naar ze te kijken. Spanje heeft dus die duidelijke filosofie, maar natuurlijk kan niet iedereen die toepassen. Je hoeft er trouwens ook geen Spanjaard voor te zijn; Hansi Flick is Duits, en zijn Barcelona-elftal boekt er ook geweldige resultaten mee."
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